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Общество

Самые масштабные за последние 38 лет учения проведет ВДВ

Воздушно-десантные войска проведут в России самые масштабные за последние 38 лет учения. Как пишет газета «Известия», массированная высадка пройдет в рамках отработки одного из эпизодов стратегических учений «Центр-2019». 

В маневрах, назначенных на сентябрь, примут участие подразделения нескольких бригад и дивизий ВДВ. Часть маневров запланирована в Арктике. Так, на территории от Новой Земли до Новосибирских островов будут действовать мотострелковые бригады.

Для учений уже готовится инфраструктура, создаются портовая и причальная зоны для переброски войск. Отмечается, что впервые с 1981 года экипажи военно-транспортной авиации и десантники до последнего не будут знать, в какой район они направятся.

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