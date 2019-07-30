Самые масштабные за последние 38 лет учения проведет ВДВ

09:17, 30 июля 2019, ПАИ

Воздушно-десантные войска проведут в России самые масштабные за последние 38 лет учения. Как пишет газета «Известия», массированная высадка пройдет в рамках отработки одного из эпизодов стратегических учений «Центр-2019».

В маневрах, назначенных на сентябрь, примут участие подразделения нескольких бригад и дивизий ВДВ. Часть маневров запланирована в Арктике. Так, на территории от Новой Земли до Новосибирских островов будут действовать мотострелковые бригады.

Для учений уже готовится инфраструктура, создаются портовая и причальная зоны для переброски войск. Отмечается, что впервые с 1981 года экипажи военно-транспортной авиации и десантники до последнего не будут знать, в какой район они направятся.