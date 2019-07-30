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Общество

BlaBlaCar и ряд билетных онлайн-касс могут заблокировать в России

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать ресурсы по бронированию автобусных билетов и сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками. Как пишет газета «Известия», письмо с предложением создать соответствующий правовой механизм уже направлено в Государственную Думу.

Блокировка может коснуться 230 ресурсов, включая «Яндекс.Автобусы», «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip. По мнению ООП, примерно треть автобусных перевозчиков занимаются нелегальной деятельностью, зачастую не платят налоги и формируют «серый рынок».

Инициативу ООП рассмотрят на осенней сессии парламента. По мнению экспертов, необходимо бороться не с сайтами, а с нелегалами, поскольку агрегаторы не имеют возможности наверняка определить легальность перевозчика.

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