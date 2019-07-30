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Общество

Оружие вручили участникам конкурса «Десантный взвод — 2019»

В Псковской области участникам международного этапа конкурса «Десантный взвод – 2019» торжественно вручили оружие, с которым им предстоит пройти все испытания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

По словам начальника штаба руководства конкурсом подполковника Романа Смирнова, вручение оружия произошло 29 июля. Он отметил, что участникам «Десантного взвода» в соответствии с их воинской специальностью были переданы автоматы АК-74М, пулемёты ПКМ и гранатометы РПГ-7Д.

Также офицер уточнил, что оружие было вручено представителям тринадцати команд, которые прибыли на сегодняшний момент для участия в конкурсе. В течение оставшихся дней до открытия соревнования, для участия в «Десантном взводе» приедут сборные ещё 8 стран.

Торжественное открытие конкурса состоится 3 августа на полигоне «Завеличье». Соревнования пройдут в четыре этапа. На первом военнослужащим предстоит провести десантирование в составе взвода и совершить марш-бросок на 10 километров. Второй этап включает в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление естественных и искусственных препятствий, биатлон в составе взвода со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап – гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. В финальном этапе команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также будут совершать индивидуальные прыжки на точность.

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