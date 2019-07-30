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Спорт

«Луки-Энергия» проведёт матч в 1/64 финала кубка России по футболу на домашнем стадионе

Фото из группы «Псковский футбол» в социальной сети «ВКонтакте».

29 июля в Доме футбола на Таганке в Москве состоялась жеребьёвка матчей 1/64 финала олимп-кубка России по футболу 2019-2020 годов.

Как сообщается в группе «Псковский футбол» в социальной сети «ВКонтакте», футбольный клуб «Луки-Энергия» из Великих Лук в этой кубковой стадии примет на домашнем стадионе «Экспресс» команду «Ленинградец» из Ленинградской области. Матч состоится 5 августа в 18:30.

Ранее в матче 1/128 финала олимп-кубка России «Луки-Энергия» обыграла футбольный клуб «Псков-747» со счётом 1:0. Гол с пенальти забил Леонид Решетников. Пенальти было назначено из-за того, что мяч попал в руку защитника псковской команды.

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