Ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской останется в Великих Луках до 4 августа

10:05, 30 июля 2019, ПАИ

Ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской, который был доставлен в Свято-Тихоновский собор Великих Лук, останется в храме до 4 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Время пребывания святыни продлено в связи с прибытием паломников из ближайших районов и большим потоком желающих помолиться у ковчега с частицей мощей святой Матроны Московской.

Ковчег был доставлен в Свято-Тихоновский собор Великих Лук 20 июля. Изначально планировалось, что святыня пробудет в Великих Луках до 28 июля.

Молебное пение перед мощами святой блаженной Матроны Московской будет совершаться ежедневно в 12:00, а 27, 28 июля и 3, 4 августа по окончании божественной литургии. Свято-Тихоновский собор Великих Лук (микрорайон «Дружба», улица Гражданская, 18, корпус №1) открыт с 8:00 до 20:00.