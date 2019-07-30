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Общество

Ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской останется в Великих Луках до 4 августа

Ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской, который был доставлен в Свято-Тихоновский собор Великих Лук, останется в храме до 4 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Время пребывания святыни продлено в связи с прибытием паломников из ближайших районов и большим потоком желающих помолиться у ковчега с частицей мощей святой Матроны Московской.

Ковчег был доставлен в Свято-Тихоновский собор Великих Лук 20 июля. Изначально планировалось, что святыня пробудет в Великих Луках до 28 июля.   

Молебное пение перед мощами святой блаженной Матроны Московской будет совершаться ежедневно в 12:00, а 27, 28 июля и 3, 4 августа по окончании божественной литургии. Свято-Тихоновский собор Великих Лук (микрорайон «Дружба», улица Гражданская, 18, корпус №1) открыт с 8:00 до 20:00.

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