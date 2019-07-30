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Общество

Бесплатные автобусы привезут зрителей на открытие и закрытие конкурса «Десантный взвод» в Пскове

Бесплатные автобусы привезут зрителей на открытие и закрытие международного армейского конкурса «Десантный взвод» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

3 и 13 августа дополнительные автобусы будут курсировать с 7:47 до 16:16 с остановками: полигон «Завеличье», 10 школа, ул. Юбилейная, магазин «Маяк», улица Маргелова и полигон «Завеличье». «Интервал движения в среднем составит 10-15 минут, но может меняться в зависимости от ситуации на дороге», — пояснили в пресс-службе.

Маршрут городского автобуса № 19 продлят до полигона «Завеличье». Доехать до места конкурса можно на и на пригородных автобусах № 107 и № 107-Э, которые следуют по маршруту «Псков - Палкино».

В пресс-службе акцентировали внимание на том, что для автомобилистов 3 и 13 августа на улице Маргелова введут ограничение на остановку и стоянку транспорта.

Рядом с полигоном «Завеличье» организуют парковку вместимостью около 300 автомобилей. Подъехать к месту проведения церемонии открытия и закрытия соревнований «Десантный взвод» можно со стороны улицы Маргелова и в объезд — по автомобильной дороге «Псков - Палкино» через деревню Тямша, далее следуя по дороге «Псков - Кислово - Палкино» в сторону Пскова.

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