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Общество

20 тонн белорусской капусты не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области

20 тонн свежей белокочанной капусты из Белоруссии не прошли фитосанитарный контроль на посту «Долосцы» в Себежском районе на российско-белорусском участке границы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Россельхознадзора.

Подкарантинная продукция перевозилась на автомашине из Белоруссии в сторону Санкт-Петербурга. В ходе контрольно–надзорных мероприятий государственный инспектор Управления Россельхознадзора установил, что фактический номер прицепа не соответствует номеру, указанному в фитосанитарном сертификате.

В связи с этим ввоз подкарантинной продукции на территорию России был запрещен, а в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.

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