20 тонн белорусской капусты не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области

11:39, 30 июля 2019, ПАИ

20 тонн свежей белокочанной капусты из Белоруссии не прошли фитосанитарный контроль на посту «Долосцы» в Себежском районе на российско-белорусском участке границы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Россельхознадзора.

Подкарантинная продукция перевозилась на автомашине из Белоруссии в сторону Санкт-Петербурга. В ходе контрольно–надзорных мероприятий государственный инспектор Управления Россельхознадзора установил, что фактический номер прицепа не соответствует номеру, указанному в фитосанитарном сертификате.

В связи с этим ввоз подкарантинной продукции на территорию России был запрещен, а в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.