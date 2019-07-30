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Общество

Воспитанников Себежского спецучилища отправили в колонию за массовые беспорядки

Семь воспитанников Себежского специального учебно-воспитательного училища понесут наказание за массовые беспорядки, сообщили Псковскому агентству информации в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

4 марта 2018 года шестеро несовершеннолетних воспитанников спецучилища откликнулись на призыв организатора массовых беспорядков и самовольно ушли за алкоголем, после чего вернулись обратно и выпили спиртное. В тот же вечер в нетрезвом состоянии все 37 воспитанников учреждения во главе с организатором массовых беспорядков, который вместе с шестью участниками незаконных действий повредил имущество училища и призывал к применению насилия в отношении персонала, совершили массовый побег. При этом дежурному по училищу сломали нос. 

Вскоре всех подростков задержали сотрудники училища во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. В результате погрома училищу причинен материальный ущерб на общую сумму почти 10 тысяч рублей

Организатора массовых беспорядков Себежский районный суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 212 УК РФ, а участников этого преступления - по части 2 статьи 212 УК РФ. Суд им назначил наказание в виде реального лишения свободы на срок от 2 до 4 лет. Несовершеннолетние будут отбывать наказание в воспитательной колонии, а достигшие совершеннолетия подельники подлежат направлению в исправительную колонию общего режима.

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