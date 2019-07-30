Более 100 преступлений в сфере незаконного оборота оружия регистрируются ежегодно в Псковской области

12:22, 30 июля 2019, ПАИ

Более 100 преступлений в сфере незаконного оборота оружия регистрируются ежегодно в Псковской области. Об этом сообщил заместитель начальника управления Росгвардии по Псковской области - начальник центра лицензионно-разрешительной работы Василий Софин в прямом эфире проекта ПАИ-live 30 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Василий Софин рассказал, что те, кто занимается поисковыми работами, находят оружие и сдают его. «Но также мы знаем, что есть и люди, которые нелегально занимаются раскопками», — отметил он.

По словам Василия Софина, полиция находит через социальные сети так называемых «коллекционеров», которые выкладывают фотографии оружия в социальных сетях с целью его продажи или обмена. Также есть те, кто сообщает полицейским о подобных фактах.

Спикер добавил, что периодически правоохранители находят самодельные гладкоствольные ружья.