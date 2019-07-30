0
15:08
В Псковской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам
14:32
Парад и салют в честь 75-летия Победы планируют дать в городах воинской славы Псковской области
14:18
Более 400 военнослужащих принимают участие в соревнованиях «Десантный взвод» в Псковской области
14:13
Михаил Ведерников: Наша задача не закрывать палаточные лагеря, а организовать их безопасную работу
13:52
Вера Емельянова: Пожарную безопасность удалось обеспечить во всех лагерях Псковской области
13:39
В Псковской области планируют строительство современных детских лагерей
12:58
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
Еще новости
Общество

Более 100 преступлений в сфере незаконного оборота оружия регистрируются ежегодно в Псковской области

Более 100 преступлений в сфере незаконного оборота оружия регистрируются ежегодно в Псковской области. Об этом сообщил заместитель начальника управления Росгвардии по Псковской области - начальник центра лицензионно-разрешительной работы Василий Софин в прямом эфире проекта ПАИ-live 30 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Василий Софин рассказал, что те, кто занимается поисковыми работами, находят оружие и сдают его. «Но также мы знаем, что есть и люди, которые нелегально занимаются раскопками», — отметил он.

По словам Василия Софина, полиция находит через социальные сети так называемых «коллекционеров», которые выкладывают фотографии оружия в социальных сетях с целью его продажи или обмена. Также есть те, кто сообщает полицейским о подобных фактах.

Спикер добавил, что периодически правоохранители находят самодельные гладкоствольные ружья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам
30 июля 2019
В Псковской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам
Парад и салют в честь 75-летия Победы планируют дать в городах воинской славы Псковской области
30 июля 2019
Парад и салют в честь 75-летия Победы планируют дать в городах воинской славы Псковской области
Более 400 военнослужащих принимают участие в соревнованиях «Десантный взвод» в Псковской области
30 июля 2019
Более 400 военнослужащих принимают участие в соревнованиях «Десантный взвод» в Псковской области
Михаил Ведерников: Наша задача не закрывать палаточные лагеря, а организовать их безопасную работу
30 июля 2019
Михаил Ведерников: Наша задача не закрывать палаточные лагеря, а организовать их безопасную работу
Вера Емельянова: Пожарную безопасность удалось обеспечить во всех лагерях Псковской области
30 июля 2019
Вера Емельянова: Пожарную безопасность удалось обеспечить во всех лагерях Псковской области
В Псковской области планируют строительство современных детских лагерей
30 июля 2019
В Псковской области планируют строительство современных детских лагерей
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
30 июля 2019
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
На 115 млн рублей снизился долг псковичей по имущественным налогам
30 июля 2019
На 115 млн рублей снизился долг псковичей по имущественным налогам

Идет загрузка...