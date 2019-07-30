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Общество

На 115 млн рублей снизился долг псковичей по имущественным налогам

За полгода задолженность жителей Псковской области по имущественным налогам сократилась более чем на 115 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы РФ по Псковской области.

Из общей суммы жители региона погасили 79,7 млн долга по транспортному налогу, 25,4 млн - по земельному налогу и 10,7 млн рублей - по налогу на имущество.

На 1 июля общая задолженность жителей региона по имущественным налогам составила 457,3 млн рублей. Большую часть этой суммы составляет долг по транспортному налогу – 295,2 млн рублей. Вторую строчку по невыплатам занимает земельный налог - более 120 млн рублей. Ещё почти 42 млн рублей псковичи задолжали по налогу на имущество.

В пресс-службе отметили, что получить актуальную информацию о задолженности и оплатить налоги псковичи могут в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Для этого необходимо указать данные банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Ещё один способ оплаты  - сервис «Заплати налоги» на сайте ФНС России, также сделать это можно в банке или в отделениях почты.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление через «Личный кабинет» или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

Сейчас в Псковской области началась массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физлиц за 2018 год. Всего до конца октября уведомления получат около 350 тысяч человек.

Уплатить налоги за 2018 год нужно не позднее 2 декабря.

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