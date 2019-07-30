120 практических тренировок по эвакуации провели в детских лагерях Псковской области
120 практических тренировок по эвакуации были проведены в детских оздоровительных лагерях Псковской области. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Валерий Филимонов в ходе заседания по вопросу обеспечения пожарной безопасности в детских загородных лагерях 30 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.
По словам начальника областного ГУ МЧС, в детских лагерях были проведены проверки пожарной безопасности, в ходе которых выявили 128 нарушений. Он отметил, что основной проблемой в детских лагерях было подключение к центру управления кризисными ситуациями по выводу сигнала пожарной безопасности. Валерий Филимонов заверил, что на сегодняшний день проблема уже решена.
По результатам проверок к административной ответственности привлечены 18 должностных лиц, также были выданы 12 предостережений руководству лагерей.