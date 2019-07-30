0
19:58
Тюнинг автомобилей: Актуальные предложения в Пскове
19:25
В редакции Псковского агентства информации вручили приз победительнице медового конкурса
18:07
Ревизия: Ювелирный магазин «Алмаз» в Пскове
17:56
Почетный председатель Фонда Эрмитажа Пол Родзянко окажет содействие в реставрации родовой усадьбы в Усвятах
17:42
Участок улицы Маргелова перекроют в Пскове связи с ремонтном дороги
16:06
Память отца Павла Адельгейма почтут в Пскове 5 августа
15:08
В Псковской области планируют увеличить размер единовременной выплаты ветеранам
Еще новости
Общество

1,5 тонны рельсов украли пятеро мужчин с перегона в Гдовском районе

В Гдовском районе на 130-м километре ПК-3 перегона Сланцы – Гдов пятеро мужчин украли 1,5 тонны рельсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Преступников задержали ночью в момент кражи, мужчины резали рельсы и грузили их в кузов автомобиля. Всего было украдено 16 отрезков рельс длинной более 22 метров, 140 железнодорожных костылей и 28 подкладок.

Позже стражи порядка выяснили, что все пятеро мужчин в возрасте от 30 до 46 лет проживают в Псковской области и нигде не работают. Один из них ранее был судим за кражу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В редакции Псковского агентства информации вручили приз победительнице медового конкурса
30 июля 2019
В редакции Псковского агентства информации вручили приз победительнице медового конкурса
Почетный председатель Фонда Эрмитажа Пол Родзянко окажет содействие в реставрации родовой усадьбы в Усвятах
30 июля 2019
Почетный председатель Фонда Эрмитажа Пол Родзянко окажет содействие в реставрации родовой усадьбы в Усвятах
Участок улицы Маргелова перекроют в Пскове связи с ремонтном дороги
30 июля 2019
Участок улицы Маргелова перекроют в Пскове связи с ремонтном дороги
Память отца Павла Адельгейма почтут в Пскове 5 августа
30 июля 2019
Память отца Павла Адельгейма почтут в Пскове 5 августа
В Псковской области планируют увеличить размер единовременной выплаты ветеранам
30 июля 2019
В Псковской области планируют увеличить размер единовременной выплаты ветеранам
Парад и салют в честь 75-летия Победы планируют дать в городах воинской славы Псковской области
30 июля 2019
Парад и салют в честь 75-летия Победы планируют дать в городах воинской славы Псковской области
Более 400 военнослужащих принимают участие в соревнованиях «Десантный взвод» в Псковской области
30 июля 2019
Более 400 военнослужащих принимают участие в соревнованиях «Десантный взвод» в Псковской области
Михаил Ведерников: Наша задача - не закрывать палаточные лагеря, а организовать их безопасную работу
30 июля 2019
Михаил Ведерников: Наша задача - не закрывать палаточные лагеря, а организовать их безопасную работу

Идет загрузка...