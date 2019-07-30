1,5 тонны рельсов украли пятеро мужчин с перегона в Гдовском районе

15:43, 30 июля 2019, ПАИ

В Гдовском районе на 130-м километре ПК-3 перегона Сланцы – Гдов пятеро мужчин украли 1,5 тонны рельсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Преступников задержали ночью в момент кражи, мужчины резали рельсы и грузили их в кузов автомобиля. Всего было украдено 16 отрезков рельс длинной более 22 метров, 140 железнодорожных костылей и 28 подкладок.

Позже стражи порядка выяснили, что все пятеро мужчин в возрасте от 30 до 46 лет проживают в Псковской области и нигде не работают. Один из них ранее был судим за кражу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.