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Общество

«Летучая» медбригада может появиться в Псковской области для обслуживания ветеранов

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко предложила создать в Пскове «летучую» медицинскую бригаду для обслуживания ветеранов войн. Об этом с заседания организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» 30 июля передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Гаращенко, всего в Псковской области проживают 710 ветеранов и инвалидов, 308 из которых наблюдаются в Псковском госпитале ветеранов войн. Марина Гаращенко отметила, что госпиталь станет пилотным проектом для обслуживания данной категории граждан на дому. К проекту также подключилась Псковская городская поликлиника.

Председатель комитета по здравоохранению также рассказала, что ежегодно ветераны в регионе проходят углубленные медосмотры. Марина Гаращенко заявила, что планируется сделать подобные медосмотры ежемесячными, на подготовку необходимо две недели.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал работать с ветеранами индивидуально, чтобы они знали своего лечащего врача.

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