К сентябрю будет готов проект установки диорамы «Ледовое побоище» в Гдовском районе

15:03, 30 июля 2019, ПАИ

К сентябрю будет готов проект установки диорамы «Ледовое побоище» в деревне Самолва Гдовского района. Об этом сообщил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области, и. о. генерального директора Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев на заседании регионального оргкомитета «Победа» 30 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Голышев отметил, что, когда проект будет готов, его представят на обсуждение. Он также подчеркнул, что работы в этом направлении идут в штатном режиме.

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева напомнила, что от создания музея-заповедника «Ледовое побоище» в Самолве ранее было принято решение отказаться в виду нерентабельности проекта на данном этапе. Теперь за счет внебюджетных средств на берегу построят здание для размещения диорамы. По словам Жанны Малышевой, открыть объект для показа планируется к 2021 году.

Диораму «Ледовое побоище», которая будет установлена в Самолве, презентовали 18 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. Её автор - главный художник Музея артиллерии Евгений Емельянов.