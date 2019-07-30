Крупномасштабный музыкально-хоровой фестиваль планируют провести в Пскове в 2021 году

15:48, 30 июля 2019, ПАИ

Музыкально-хоровой фестиваль «Славься Русь» планируется организовать в Пскове в сентябре 2021 года в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева на заседании регионального оргкомитета «Победа» 30 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Жанна Малышева подчеркнула, что фестиваль должен быть крупномасштабным, поскольку Псков претендует на звание хоровой столицы страны.

По её словам, организация праздника «Славься Русь» включена в федеральный план юбилейных мероприятий. В него также вошёл фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище», который, как отметила докладчица, набирает обороты, и на организацию которого требуется порядка 2,5-3 млн рублей.

Также среди мероприятий из федерального списка значатся реставрация иконы князя Александра Невского, которая уже идёт в Академии живописи в Санкт-Петербурге, и реставрация казарм Омского полка на улице Мирной в Пскове. По этому объекту, сообщила Жанна Малышева, требуется порядка 5 млн рублей на проектно-сметную документацию. Она предложила сформировать по реставрации казарм Омского полка отдельную рабочую группу.

Председатель комитета по культуре добавила, что в региональный план празднования 800-летия князя Александра Невского включены более 200 образовательных, научных и просветительских мероприятий.

Жанна Малышева также обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за помощью в вопросах реставрации казарм и организации фестиваля «Славься Русь». «Готовьте предложения, что от меня нужно», - ответил глава региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил разработать пошаговый план по установке диорамы.