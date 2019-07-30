Память отца Павла Адельгейма почтут в Пскове 5 августа

16:06, 30 июля 2019, ПАИ

Память протоиерея Павла Адельгейма почтут в Пскове 5 августа, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

В 9:00 состоится божественная литургия в храме святых Жен Мироносиц, в 10:30 — панихида на могиле отца Павла Адельгейма. В 16:00 в фойе Пушкинского драмтеатра пройдет вечер «Сохранение памяти», в рамках которого представят новые издания, а также состоится показ фильма о батюшке из цикла «Праведники», снятого телеканалом «Культура» в 2019 году.

Павел Адельгейм родился 1 августа 1938 года в Ростове-на-Дону. С 1976 года - клирик Псковской епархии. В 1992 году при храме святых Жен-Мироносиц в Пскове открыл приходскую общеобразовательную православную школу регентов. В 1993 году при храме святого апостола Матфея в деревне Писковичи открыл приют для сирот-инвалидов. До 22 февраля 2008 года был настоятелем храма святых Жен-Мироносиц.

Павел Адельгейм был убит у себя дома 5 августа 2013 года кинооператором из Москвы Сергеем Пчелинцевым, который приехал к священнослужителю за несколько дней до этого просить помощи в исцелении. Убийца страдал параноидальной шизофренией.