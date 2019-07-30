Филиал интеграционных мастерских появится в сентябре в Великих Луках

16:57, 30 июля 2019, ПАИ

В сентябре в Великих Луках откроется филиал интеграционных мастерских, где люди с ограниченными возможностями получить работу. Об этом было объявлено на встрече первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой с управляющей делами общественно-полезного союза «Инициатива Псков» в Евангелической церкви Рейнланда (Германия) Мартой Элизабет Фаренкамп, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В мероприятии также приняли участие член совета благотворительного фонда имени Мириам Закс граф Александр фон дер Пален и его жена Мария ингит Марианна, почетный председатель Фонда Эрмитажа, член совета директоров российско-американской ассоциации «Диалог Форт-Росс» Пол Родзянко. Со стороны администрации Псковской области - председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Армен Мнацаканян, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова и третий секретарь представительства МИД России в Пскове Дмитрий Михов.

Вера Емельянова выразила благодарность немецким партнерам проекта за взаимодействие. По ее словам, их совместные начинания стали на всероссийском уровне образцом для развития направления соцподдержки инвалидов. В частности, Вера Емельянова подчеркнула, что модель сопровождаемого проживания людей с ограниченными возможностями и интеграции их в общество, которая была разработана в Псковской области, поддержана на федеральном уровне, на нее выделены дополнительные средства. По мнению вице-губернатора, открытие интеграционных мастерских в Великих Луках позволить развивать направление социальной помощи и поддержки в регионе.

Представитель «Инициатива Псков» Марта Элизабет Фаренкамп заявила, что в этом году также планируется продолжать помогать Псковскому детскому дому.