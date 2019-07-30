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Общество

Эксперты: Открытие завода «Титан-Полимер» под Псковом соответствует национальной химической стратегии

Выпуск заводом «Титан-Полимер» марок полиэтилентерефталата (ПЭТ) текстильного, пленочного и специального назначения в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе соответствует «Cтратегии развития химической промышленности России на период до 2030 года», поскольку сможет обеспечить замещение импортного ПЭТ за счет выпуска его пленочных, текстильных и специальных ассортиментов. На этом настаивают эксперты отрасли, сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что указанная стратегия предусматривает полное импортозамещение полиэфирной продукции и создает предпосылки для развития более высоких переделов в различных отраслях промышленности.

Эксперты подчеркивают, что производство ПЭТ является одним из самых перспективных направлений российской промышленности. При этом оно имеет высокую степень экологичности.

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  • Строительство завода «Титан-Полимер»
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