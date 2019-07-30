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Общество

Директор Псковской ГРЭС встретился с молодыми специалистами

Директор Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» Евгений Голубев встретился с молодыми сотрудниками электростанции 30 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

В формате открытого диалога Евгений Голубев рассказал специалистам о приоритетных направлениях развития филиала, внедрении новых эффективных мероприятий и ответил на поступившие вопросы. Также руководитель отметил, что основные моменты в работе Псковской ГРЭС напрямую зависят от персонала, и подчеркнул необходимость участия молодых специалистов в совершенствовании бизнес-процессов электростанции.

Евгений Голубев высоко оценил сильные стороны каждого из присутствующих, поблагодарил за добросовестный труд и выразил надежду на долгое плодотворное сотрудничество.

«Работа с молодежью – одно из ключевых направлений развития социальной политики ПАО «ОГК-2», – подчеркнул Евгений Голубев. – Наши молодые специалисты разрабатывают и внедряют высокорентабельные проекты, налаживают производство, занимают призовые места в конкурсах профессионального мастерства на уровне группы «Газпром энергохолдинг».

Директор Псковской ГРЭС добавил, что молодые специалисты – будущее нашей компании. Он выразил увренность, что из них вырастут отличные руководители, новаторы и стратеги.

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