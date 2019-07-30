Блокировки трех сайтов с продажей дипломов добилась прокуратура Палкинского района

17:40, 30 июля 2019, ПАИ

Прокуратура Палкинского района добилась блокировки трех сайтов, торгующих дипломами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

На сайтах можно было приобрести дипломы старого и нового образца техникумов СССР, техникумов России, колледжей, дипломы бакалавра и магистра, аттестатов о среднем образовании и иных документов об образовании.

В соответствии с уголовным кодексом РФ подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков являются уголовно-наказуемым деянием.

Решением Псковского городского суда от 23 июля исковые требования прокурора Палкинского района были удовлетворены.