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Общество

Правила безопасности на пикнике напомнили псковичам в Роспотребнадзоре

Рекомендации по выбору продуктов, их хранению и мерам безопасности во время пикников на природе дали в Роспотребнадзоре по Псковской области.

Фото: ПАИ

Рекомендуется брать продукты, не требующие холодильника: свежие овощи, фрукты, зелень, хлеб, орехи, сухофрукты. Следует избегать скоропортящихся продуктов, таких как молочные изделия, копчености, маринады, сырые яйца, торты и кремовые пирожные, которые при высокой температуре могут стать причиной отравления. Мясо и рыбу можно брать только при условии приготовления на месте, обеспечивая полную прожарку.

Продукты необходимо перевозить в термосумках или сумках-холодильниках, используя герметичные контейнеры или плотно закрытые упаковки. При температуре воздуха около +30 скоропортящиеся продукты сохраняются не дольше одного часа, при менее жаркой погоде – до двух часов.

Для питья следует брать достаточное количество кипяченой или бутилированной воды, а также несладкие морсы, прохладный чай или компот.

Продукты нужно хранить в закрытых контейнерах или под пищевой пленкой для защиты от насекомых, пыли и животных. Шашлык следует готовить непосредственно перед употреблением. Рекомендуется использовать специи с антимикробными свойствами, такие как перец, тимьян или куркума. Для гигиены следует применять одноразовую посуду и соблюдать чистоту рук.

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