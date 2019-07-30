Культурологический марафон «Все грани Гранина» пройдет в Псковской области

18:09, 30 июля 2019, ПАИ

Культурологический марафон «Все грани Гранина» пройдет в Псковской области с 26 по 29 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Первый заместитель губернатора области Вера Емельянова подчеркнула, что Псковская область вошла в число участников марафона вместе с Москвой, Курском, Волгоградом и Калининградом. Благодаря ранее подписанному соглашению о сотрудничестве между администрацией региона и Российским книжным союзом уже проделана большая работа по подготовке областных мероприятий этого марафона.

«Псковская область отличается своим особым отношением к книге и русскому языку, мы обладаем уникальным литературным наследием и то, что мы имеем возможность уделить внимание творчеству такого великого писателя, как Даниил Гранин — это еще одна «культурная прививка» подрастающему поколению», — сказала она.

В рамках марафона в Пскове пройдет выставка материалов о жизни и творчестве писателя и кинофестиваль, на котором покажут восемь фильмов, снятых по сценариям писателя. Читатели библиотек на территории Псковской области смогут записать на видео цитаты из полюбившихся произведений Даниила Гранина. По итогам марафона выпустят видеокнигу, которую разместят на сайте всегранигранина.рф.

Также для школьников проведут тематические открытые уроки, а жители региона смогут принять участие в акции по сбору книг для сельских библиотек.

Вера Емельянова сообщила, что в сентябре в Пушкинских Горах состоится межрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском», на котором одну из секций посвятят творчеству и юбилею Даниила Гранина.

Помимо этого, в регионе реализуется план мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Даниила Гранина. В него вошли книжные выставки, литературные чтения, конференции, тематические вечера и уроки. В их числе и Всероссийский конкурс для библиотек «Ощущая счастье жизни», подведение итогов которого состоится в дни проведения культурологического марафона в Пскове. В библиотеках Псковской области 27 сентября пройдет единый День писателя Даниила Гранина, где желающие смогут прочитать вслух отрывок из произведений автора.

В пресс-службе добавили, что президент России Владимир Путин ранее подписал указ об увековечивании памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения, поэтому 2019-й объявлен в России Годом Гранина.