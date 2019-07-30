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120 тысяч рублей пришлось заплатить за утонувшую косулю жителю Усвятского района

Жителю Усвятского района пришлось выплатить 120 тысяч рублей ущерба за присвоение туши утонувшей косули. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

В прошлом году во время рыбалки мужчина выловил в реке тело утонувшей косули и решил забрать его на корм своим животным. Он погрузил тушу в прицеп своего автомобиля и отправился домой. По пути машину остановили сотрудники ДПС. Разрешения на добычу животного мужчина не имел, поэтому он был признан нарушителем природоохранного законодательства.

Суд расценил, что нахождение физических лиц в охотничьих угодьях с продукцией охоты, а равно осуществляющих ее транспортировку в отсутствие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, влечет наступление гражданско-правовой ответственности по возмещению причиненного ущерба. Поэтому мужчину обязали выплатить в пользу государства в лице Комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды 120 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.

Исполнительный документ о взыскании ущерба поступил на исполнение в отдел судебных приставов Невельского и Усвятского районов. В отношении мужчины были вынесены запреты на регистрационные действия с его движимым и недвижимым имуществом, также было обращено взыскание на денежные средства на банковских счетах. Кроме того, приставы неоднократно посещали должника по месту жительства. В итоге он погасил всю сумму долга.

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