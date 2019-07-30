120 тысяч рублей пришлось заплатить за утонувшую косулю жителю Усвятского района

18:36, 30 июля 2019, ПАИ

Жителю Усвятского района пришлось выплатить 120 тысяч рублей ущерба за присвоение туши утонувшей косули. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

В прошлом году во время рыбалки мужчина выловил в реке тело утонувшей косули и решил забрать его на корм своим животным. Он погрузил тушу в прицеп своего автомобиля и отправился домой. По пути машину остановили сотрудники ДПС. Разрешения на добычу животного мужчина не имел, поэтому он был признан нарушителем природоохранного законодательства.

Суд расценил, что нахождение физических лиц в охотничьих угодьях с продукцией охоты, а равно осуществляющих ее транспортировку в отсутствие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, влечет наступление гражданско-правовой ответственности по возмещению причиненного ущерба. Поэтому мужчину обязали выплатить в пользу государства в лице Комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды 120 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.

Исполнительный документ о взыскании ущерба поступил на исполнение в отдел судебных приставов Невельского и Усвятского районов. В отношении мужчины были вынесены запреты на регистрационные действия с его движимым и недвижимым имуществом, также было обращено взыскание на денежные средства на банковских счетах. Кроме того, приставы неоднократно посещали должника по месту жительства. В итоге он погасил всю сумму долга.