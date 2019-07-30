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Общество

Жителям Куньинского района напомнили о противопожарной безопасности

В целях предупреждения пожаров и гибели на них людей, а также проведения противопожарного инструктажа, 30 июля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам осуществили профилактический рейд в населенных пунктах Шейкино, Назимово, Савченки Куньинского района. Об этом Псковскому агентсту информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе профилактического мероприятия были распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Детская шалость», «Эксплуатация электроприборов в быту», «Правила пожарной безопасности при посещении лесов». В ходе мероприятия проинструктировано 15 человек под роспись, проведено обследование девяти жилых домов, в ходе которого проводился визуальный осмотр электропроводки и электроприборов, состояние газового оборудования.

Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Куньинского района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов и гибели людей при пожарах. В ходе рейда особое внимание уделялось профилактике сжигания сухой травянистой растительности и мусора на земельных участках, а также необходимости очистки придомовой территории от горючего мусора.

Домовладельцам, которые планируют ремонт и перекладку печного отопления, выданы памятки с нормативными требованиями противопожарных разделок и отступок, жители ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

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