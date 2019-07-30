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Общество

Советник губернатора Татьяна Пахомова рассказала об установке воркаутов в Дновском районе

В этом году в Дновском районе стали появляться воркауты - уличные тренажеры для занятий физкультурой и гимнастикой. Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова сообщила, что они установлены благодаря программе по развитию спорта в Псковской области.

«К нам в район в этом году пришло три такие площадки. Две из них уже установлены, одна в микрорайоне Заводской в городе Дно и вторая - на территории школы в деревне Выскодь. Третья по плану будет установлена в деревне Искра. Я считаю, что такие площадки должны быть в каждом дворе и в каждом сельском поселении, потому что наше будущее - это здоровые наших детей», - написала Татьяна Пахомова в соцсети Вконтакте.

12 июля Татьяна Пахомова подала в территориальную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на выборы главы Дновского района. На выборы, которые состоятся в Единый день голосования 8 сентября, ее выдвинула партия «Единая Россия».

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