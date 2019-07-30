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Общество

Псковские пожарные провели тренировку по эвакуации в случае пожара

30 июля в Главном управлении МЧС России по Псковской области прошло учебное занятие по эвакуации на случай возникновения пожара. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, мероприятие прошло на основании распоряжения заместителя министра - главного государственного инспектора РФпо пожарному надзору генерал-лейтенанта внутренней службы Игоря Кобзева от 15 июля 2019 года.

По замыслу тренировки, возгорание произошло на втором этаже здания. Дежурный по Главному управлению включил систему оповещения о пожаре, сообщил о происшествии в оперативную дежурную смену. Из здания была проведена эвакуация сотрудников.

К месту вызова оперативно прибыли дежурные силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона, которые произвели разведку и тушение условного очага возгорания.

По результатам тренировки действия сотрудников Главного управления и пожарных подразделений признаны грамотными, слаженными, цели тренировки достигнуты.

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