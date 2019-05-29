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Пенсии

Назван средний размер пенсий в России

Средний размер назначенных пенсий в России достиг в июне 2019 года 14 тыс. 168 рублей, следует из доклада Федеральной службы государственной статистики, пишет Росбалт.

Таким образом, констатирует ведомство, показатель вырос в годовом сопоставлении на 6,2%. Более того, утверждает Росстат, за первые 6 месяцев текущего года средний размер назначенных пенсий составил 30,5% среднего размера заработной платы в РФ, достигнув 14 тысяч 135 рублей.

При этом реальный размер назначенных пенсий, то есть с поправкой на инфляцию, вырос в январе—июне на 0,8% в годовом исчислении.

Ранее сегодня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев объявил, что подписал документ, согласно которому величина регионального прожиточного минимума пенсионера, от которой зависит размер дополнительной социальной поддержки, будет устанавливаться на очередной финансовый год по единым правилам. По его словам, размер дополнительной соцподдержки «будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом — в первых двух кварталах текущего года».

Тем временем более трети россиян (36%) считают, что для нормальной жизни на пенсии необходимо 30 тыс. рублей ежемесячно, а 28,1% называют даже 45-60 тыс. рублей. При этом 15,5% ведут себя «скромнее» — 20 тыс. рублей. Таковы обнародованные в июне результаты опроса НПФ «Сбербанка».

 

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