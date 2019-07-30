Путин упростил получение автомобильных номеров

22:32, 30 июля 2019, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение регистрационных номеров на автомобиль. С начала 2020 года, когда закон вступит в силу, автолюбители смогут самостоятельного получать номера у их изготовителей. Документ размещен на портале правовой информации, сообщает Росбалт.

Также в законе прописано, что специализированные организации и их должностные лица будут нести ответственность по закону за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных автомобилей, их маркировки и за нарушение порядка государственной регистрации.

Также закон вводит новое регистрационное действие в отношении автомобилей, вывозимых за пределы России и в отношении шасси транспортных средств, перегоняемых конечным производителям.