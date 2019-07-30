Financial Times считает передовой систему налогообложения в России

22:55, 30 июля 2019, ПАИ

Журналист знаменитой британской экономической газеты Financial Times Крис Джайлс назвал российскую систему налогообложения и технологии по сбору информации в режиме реального времени «будущим налогового администрирования», сообщает РИА Новости.

Как пишет издание, в настоящее время Россия «стоит на передовой налогообложения». Использование в стране онлайн-касс, когда данные о розничных продажах передаются в налоговые органы в режиме реального времени, позволяет проверить любой счёт-фактуру и убедиться, что необходимая сумма НДС перечислена государству.

«В течение каких-то 90 секунд власти получают отчёты о каждой сделке в России — от Санкт-Петербурга до Владивостока», — восхищается Джайлс.

Как работают онлайн-кассы на практике, английскому журналисту лично продемонстрировал глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин на примере чашки кофе, которую тот заказывал в московском отеле.

Как пишет Крис Джайлс, после внедрения цифровых технологий по сбору налоговой отчётности разрыв между планируемыми и реальными доходами от поступления НДС снизился в стране до 1%, а сумма поступлений этого налога за четыре года выросла на 64%. При этом налог на добавленную стоимость Financial Times называет одним из самых прибыльных для государства. В развитых экономиках НДС обеспечивает более трёх триллионов долларов бюджетных доходов.