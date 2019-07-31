Урожай тепличных овощей позволит сохранить летние цены до декабря

09:03, 31 июля 2019, ПАИ

Согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства России урожай тепличных овощей в 2019-м году вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т, пишет газета «Известия».

Отмечается, что в основном речь идет об огурцах и помидорах. По данным Росстата, в 2018-м году в теплицах вырастили более 1 млн т овощей — это был рекордный уровень за последние 10 лет.

За 2014–2018 годы построели и модернизировали свыше 1 тыс. га высокотехнологичных теплиц, из них по итогам прошлого года ввели в эксплуатацию около 350 га. «Учитывая, что новые теплицы по своим производственным показателям существенно превосходят ранее построенные, объемы производства по сравнению с 2014 годом увеличились на 65%», — отметили в пресс-службе министерства.

Эксперты полагают, что это позволит сохранить летние цены на овощи до начала декабря этого года.