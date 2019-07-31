Потребительскую корзину могут разделить на мужскую и женскую

09:21, 31 июля 2019, ПАИ

Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии предложил разделить потребительскую корзину на мужскую, женскую и детскую. Как пишет газета «Известия», специалисты центра разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы.

Существующая потребительская корзина взрослого на год составляет 808 кг, а новая предполагает 980 кг продуктов для мужчин и 837 кг для женщин. Увеличено количество мяса на 7–27% в зависимости от категории, рыбы - на 25–44%, молочных продуктов - на 4–12%, яиц - на 25–36% и овощей - на 9–33%. Но эксперты снизили количество хлеба на 5–16% и картофеля на 6–13%.

По мнению научного руководителя ФИЦ питания Виктора Тутельяна, обновленный рацион гарантирует, что человек будет развит физически и умственно, здоров и способен продолжать род. Предложение планируется рассмотреть на очередном заседании рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума.