Трое псковичей признаны «Молодыми дарованиями России»

10:22, 31 июля 2019, ПАИ

Трое псковичей стали победителями конкурса «Молодые дарования России», сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

До финала конкурса во всех субъектах России проходили региональные туры. По решению отборочной комиссии Псковскую область представили четыре участника. Трое из них по итогам финала общероссийского конкурса оказались в числе лучших.

Так, второе место в номинации «Музыкальное искусство: народные и национальные инструменты» занял учащийся детской музыкальной школы №4 Пскова Алексей Манушин (преподаватель Ирина Полякова).

Студентка специализации «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ангелина Семенова заняла третье место в номинации «Музыкальное искусство: академическое пение, сольное народное пение, эстрадный вокал». Её преподавателем является Екатерина Камалова.

А учащаяся детской художественной школы Пскова Алёна Кошиль стала третьей в номинации «Изобразительное искусство: живопись, акварельная живопись». Обучают псковичку преподаватели Лариса Гордеева и Инна Лялина.

Дипломы победителям будут вручены на традиционном концерте-награждении «Юные дарования Псковщины».

Учредителем конкурса «Молодые дарования России» является Министерство культуры России. В конкурсе участвовали учащиеся и студенты в возрасте от 13 до 19 лет.