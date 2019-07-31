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Общество

Эстонец незаконно пересёк границу, чтобы избежать наказания за смертельное ДТП в Печорах

Гражданин Эстонии, желая избежать уголовной ответственности за смертельное дорожно-транспортное происшествие в Печорах, незаконно пересек российско-эстонскую границу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, по материалам прокурорской проверки по факту незаконного пересечения границы дознаватели возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ.

В ведомстве отметили, что гражданин Эстонии не имел действительных документов на право выезда из России и пересек границу в неустановленном месте, минуя таможенный пост. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура района взяла на контроль.

Авария, в которой он был признан виновным, произошла в прошлом году 10 августа на улице Железнодорожной в Печорах. Эстонец за рулём BMW не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет, после чего ударился об ограждение. В результате погиб пассажир.

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