Список потенциально опасных собак утвердили в России

11:14, 31 июля 2019, ПАИ

Список потенциально опасных для здоровья и жизни людей собак утвердили в России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства страны.

В перечень вошли 12 пород – акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород. Отмечается, что это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, используемые для травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены.

Список сформирован с учётом предложений Союза общественных кинологических организаций – Российской кинологической федерации, Союза кинологических организаций России, а также опыта других стран. Проект постановления прошёл процедуру общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С 1 января 2020 года запрещается выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула, за исключением случаев, если такие собаки находятся на огороженной территории, принадлежащей их владельцу. При этом о наличии потенциально опасной собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию.