0
09:55
Как продать оружие государству объяснит гость ПАИ-live
21:40
Прекращены поиски мужчины, пропавшего возле озера Тоболки в Гдовском районе
15:45
Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
10:58
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
15:53
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
11:54
В Пскове установили владелицу поднятого дайверами со дна реки Великой кошелька
10:33
Еще один пожар произошел в Острове на улице 25 октября, где накануне погибли четыре человека
Еще новости
Происшествия

Шаманы Сибири призовут дожди на горящую тайгу

Для борьбы с пожарами в тайге Сибири 4 августа соберутся около 40 шаманов Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Специальный обряд будет совершен на Ольхоне, его цель — призвать дожди, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления межрегиональной организации шаманов «Тэнгэри» Баира Цырендоржиева.

По данным ФГУ «Авиалесоохраны», на данный момент в России зафиксированы лесные пожары на площади свыше 100 тысяч га. Охвачены пламенем территории Иркутской области и Красноярского края, значительные площади лесных пожаров находятся на удалении, к ним сложно добраться технике и пожарным, рядом нет источников воды. Дым сейчас виден даже из космоса.

«Мы уточняем местности, где горят леса», - пояснил Баир Цырендоржиев. Обряд будет призван обрушить дожди на горящую тайгу.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как продать оружие государству объяснит гость ПАИ-live
30 июля 2019
Как продать оружие государству объяснит гость ПАИ-live
Прекращены поиски мужчины, пропавшего возле озера Тоболки в Гдовском районе
29 июля 2019
Прекращены поиски мужчины, пропавшего возле озера Тоболки в Гдовском районе
Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
29 июля 2019
Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
29 июля 2019
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
27 июля 2019
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США 1
Еще один пожар произошел в Острове на улице 25 октября, где накануне погибли четыре человека
25 июля 2019
Еще один пожар произошел в Острове на улице 25 октября, где накануне погибли четыре человека
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
24 июля 2019
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
Опубликовано видео с места пожара в Острове
23 июля 2019
Опубликовано видео с места пожара в Острове

Идет загрузка...