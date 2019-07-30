Шаманы Сибири призовут дожди на горящую тайгу

10:27, 31 июля 2019, ПАИ

Для борьбы с пожарами в тайге Сибири 4 августа соберутся около 40 шаманов Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Специальный обряд будет совершен на Ольхоне, его цель — призвать дожди, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления межрегиональной организации шаманов «Тэнгэри» Баира Цырендоржиева.

По данным ФГУ «Авиалесоохраны», на данный момент в России зафиксированы лесные пожары на площади свыше 100 тысяч га. Охвачены пламенем территории Иркутской области и Красноярского края, значительные площади лесных пожаров находятся на удалении, к ним сложно добраться технике и пожарным, рядом нет источников воды. Дым сейчас виден даже из космоса.

«Мы уточняем местности, где горят леса», - пояснил Баир Цырендоржиев. Обряд будет призван обрушить дожди на горящую тайгу.