Большей части Псковской области не грозит подтопление из-за таяния ледников

10:57, 31 июля 2019, ПАИ

Журнал National Geographic опубликовал карту мира с учетом полного таяния всех ледников на планете из-за глобального потепления. В результате катаклизма, уровень моря поднимется свыше 65 метров.

Санкт-Петербург, высота центральных районов над уровнем морем которого составляет всего 1-5 метров, уйдет под воду вместе со значительной частью Ленинградской области. Море затопит большую часть Эстонии, включая Таллин. Рига и Юрмала также уйдут под воду.

Море подступит к Псковской области, но полностью территория региона под водой не окажется, поскольку средняя высота над уровнем моря составляет около 110 метров, а максимальная — 339 метров. В связи с тем, что минимальная высота уровня Псковско-Чудского озера всего 30 м, затопленной окажется приозерная часть региона. Подтопление будет грозить и Пскову, исходя из сценария ученых.

По данным ряда специалистов, на полное таяние всех ледников потребуется более 5 тысяч лет.