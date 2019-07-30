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Экономика

На 48 процентов выросли налоговые отчисления Великолукского агропромышленного холдинга в бюджет Псковской области

За первое полугодие 2019 года Великолукский агропромышленный холдинг перечислил в бюджеты всех уровней 1 млрд 108 млн рублей. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, только в бюджет Псковской области отчисления составили 585 млн рублей. Эти цифры на 48 процентов превысили показатели аналогичного периода прошлого года.

«Великолукский агропромышленный холдинг – крупнейший вертикально-интегрированный холдинг Северо-Западного региона Российской Федерации», - подчеркнули в компании и добавили, что «группа компаний гарантирует местному бюджету стабильные прогнозируемые налоговые поступления».

По словам представителей агропромышленного холдинга, это позволит качественно и своевременно выполнять мероприятия, включенные в областные целевые программы. А это будет способствовать дальнейшему развитию региона.

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