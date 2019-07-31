До конца сентября благоустроят «Аллею ветеранов» в Пскове

11:47, 31 июля 2019, ПАИ

Сквер «Аллея ветеранов», который находится между домами №56 на улице Юбилейной и №7 на улице Западной в Пскове, капитально отремонтируют до конца сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, работы в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведет ООО «Чистый двор» на сумму около 4,6 млн рублей.

Рабочие поднимут на 10 см уровень пешеходной дорожки вдоль теплотрассы, заменят асфальтобетонное покрытие тротуаров и площадок и установят бортовые камни. Также асфальт будет и на «народных тропах». В сквере появятся 12 новых скамеек и урн, защита теплотрассы. Кроме этого, отремонтируют и покрасят металлические ограждения сквера, посадят цветы и траву.

Также в этом году запланировано сделать и наружное освещение аллеи. Конкурсная документация на выполнение работ уже размещена на сайте госзакупок. Начальная максимальная цена контракта составляет около 3,9 млн рублей. На территории аллеи появится и спортивный комплекс стоимостью до 300 тысяч рублей.

Местные жители встретились с заказчиком проекта — Управлением городского хозяйства администрации Пскова, подрядчиком, депутатами Псковской городской Думы Юлией Пожидаевой и Псковского областного Собрания Юрием Сорокиным, и. п. главы Пскова Елены Полонской.

Псковичи указали на то, что следуют увеличить количество скамеек. Подрядчик пообещал рассмотреть этот вопрос в рамках экономии при производстве работ. «Мы сейчас готовим рабочий проект, на этой неделе составим смету и отправим ее на согласование заказчику. Нам важно сделать работы качественно и с пользой для жителей», - пояснил руководитель подрядной организации Алексей Трофимов. Депутаты отметили, что проконтролируют ход работ и сроки их выполнения.

«Очень приятно, что в этом году дело сдвинулось с мертвой точки и выделены деньги на реконструкцию «Аллеи ветеранов», - сказала Юлия Пожидаева.

По мнению Юрия Сорокина, это «эпохальное событие», когда на реконструкцию сквера в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда» выделяют 4,6 млн рублей. «Это пространство пользуется большой популярностью среди жителей двух микрорайонов и уже в конце сентября псковичи увидят новую аллею. Уверен, что им понравятся изменения, которые ждут этот сквер», - добавил парламентарий.

В пресс-службе отметили, что в 2019 году в Пскове также благоустроят территорию у школы №24, парк между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, пространство у детского сада «Кораблик» и сквер «Техническая, 14».