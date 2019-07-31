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Август в Псковской области будет холоднее нормы

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в августе ожидается на один градус ниже нормы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются от +18 до +23 градусов, в отдельные периоды воздух может прогреваться до +25. Преобладающие ночные температуры ожидаются от +10 до +15.

Ожидается влияние атлантических умеренно теплых и влажных циклонов, месячная сумма осадков прогнозируется в объёме 90-130% от нормы. Высока вероятность гроз.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются около нормы для летнего периода. Ухудшение гидрологической обстановки в августе не ожидается.

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