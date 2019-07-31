Опубликована карта со всеми камерами на дорогах России
Жителям России стала доступна карта, на которой указаны все камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения на территории страны. Такой интерактивный раздел появился на сайте ГИБДД.
В данный момент карта, на которой собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, работает в тестовом режиме. Для того чтобы узнать, где находятся камеры, нужно выбрать регион и участок дороги.
Отмечается, что карта была создана после заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения. На нем президент России Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Как следует из данных карты, на дорогах в Псковской области всего стоят 28 камер. В Пскове на автомобильной дороге Р-23 на Ленинградском шоссе, 51; на улице Чудской в районе дома №1; на улице Инженерной возле домов №17 и 66; на улице Коммунальной, 16; на Крестовском шоссе напротив дома №31; на пересечение Октябрьского проспекта и улицы Гражданской; на проспекте Энтузиастов, 5а; на улице Чудской, 1; на Рижском проспекте возле домов №20 и 64; на улице Труда, 47; на улице Коммунальной, 30; на улице Юбилейной возле дома №14 и напротив дома №28б по улице Кузбасской дивизии.
В Великих Луках на улице Горицкой, 44; на Октябрьском проспекте, 134; на улице Фурманова, 61; на проспекте Гагарина, напротив дома №19.
В Псковском районе в деревне Борисовичи напротив дома №4 на улице Балтийской.
На участке трассы Р-23 в Псковской области камеры стоят в Плюсском районе на 191-м километре трассы и в деревне Заполье, в Стругокрасненском районе – в деревнях Лудони и Ротный двор, в Островском районе в деревне Карпово, а также на 275, 277 и 300-м километрах.
На трассе М-9 «Балтия» камера следит за движением на 437-ом километре.