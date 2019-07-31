Опубликована карта со всеми камерами на дорогах России

12:49, 31 июля 2019, ПАИ

Жителям России стала доступна карта, на которой указаны все камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения на территории страны. Такой интерактивный раздел появился на сайте ГИБДД.

В данный момент карта, на которой собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, работает в тестовом режиме. Для того чтобы узнать, где находятся камеры, нужно выбрать регион и участок дороги.

Отмечается, что карта была создана после заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения. На нем президент России Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.

Как следует из данных карты, на дорогах в Псковской области всего стоят 28 камер. В Пскове на автомобильной дороге Р-23 на Ленинградском шоссе, 51; на улице Чудской в районе дома №1; на улице Инженерной возле домов №17 и 66; на улице Коммунальной, 16; на Крестовском шоссе напротив дома №31; на пересечение Октябрьского проспекта и улицы Гражданской; на проспекте Энтузиастов, 5а; на улице Чудской, 1; на Рижском проспекте возле домов №20 и 64; на улице Труда, 47; на улице Коммунальной, 30; на улице Юбилейной возле дома №14 и напротив дома №28б по улице Кузбасской дивизии.

В Великих Луках на улице Горицкой, 44; на Октябрьском проспекте, 134; на улице Фурманова, 61; на проспекте Гагарина, напротив дома №19.

В Псковском районе в деревне Борисовичи напротив дома №4 на улице Балтийской.

На участке трассы Р-23 в Псковской области камеры стоят в Плюсском районе на 191-м километре трассы и в деревне Заполье, в Стругокрасненском районе – в деревнях Лудони и Ротный двор, в Островском районе в деревне Карпово, а также на 275, 277 и 300-м километрах.

На трассе М-9 «Балтия» камера следит за движением на 437-ом километре.