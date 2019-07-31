Псковский проект «Чтобы помнили...» представили в Петербурге на форуме «Добро на Северо-Западе»

13:00, 31 июля 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге на форуме «Добро на Северо-Западе» был представлен псковский масштабный патриотический проект «Чтобы помнили...». Его презентовала руководитель Псковского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Екатерина Родина, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении организации.

В частности, с проектом ознакомились вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева, глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец и другие гости форума.

Впервые проект «Чтобы помнили…» состоялся в 2015 году. Он реализуется на средства, полученные в рамках гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. В 2019 году мероприятие прошло в Псковской области уже в пятый раз.

В рамках реализации проекта в Псковской области собиралась информация для сайта победа60.рф об участии районов региона в Великой Отечественной войне; проводились выезды в районы Псковской области с постановкой интерактивной площадки «Эхо войны» для учащихся школ, средних специальных учебных заведений, преподавателей; проходили крупные региональные волонтёрские патриотические форумы; были организованы площадки, на которых молодежь смогла погрузиться в атмосферу времен Великой Отечественной войны и многое другое.

Окружной форум «Добро на Северо-Западе» открылся в Санкт-Петербурге 31 июля. Он собрал на своей площадке более 300 волонтеров в разных сферах, а также руководителей добровольческих организаций, представителей органов исполнительной власти и многих других.