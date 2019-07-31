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Общество

Качество реконструкции трассы Санкт-Петербург - Псков оценили специалисты

Специалисты оценили качество реконструкции трассы Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель – граница с Белоруссией» на участке в Гатчинском районе Ленинградской области. Осмотр работ состоялся в ходе выездного семинар, который организовало ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для региональных коллег, представителей проектных, инженерных и подрядных организаций.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в рамках семинара представители Управления и АО «ВАД» представили доклады о своевременном и правильном оформлении производственно-технической документации, об обеспечении безопасности дорожного движения на участках ремонта, рассказали о современных технологиях и материалах. После теоретической части специалисты осмотрели реконструируемый участок дороги и смогли задать интересующие вопросы.

 Как отметил заместитель начальника отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Дмитрий Юдин, в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ленинградской области к нормативному состоянию приведут 18 участков региональной дорожной сети.

Начиная с весны, сотрудники Управления инспектировали ход работ на дорожных объектах в рамках нацпроекта в Псковской, Ленинградской и Калининградской областях. По итогам контрольных мероприятий подрядчикам и заказчикам направлялись замечания и предложения по качеству работ и исполнительной документации.

В Гатчинском районе на участке трассы Р-23 в настоящее время идёт второй этап реконструкции. В 2017 году там с опережением графика был открыт новый 12-километровый участок объездной дороги вокруг Гатчины.

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