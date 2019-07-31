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Общество

Тысячи юных псковичей уже посетили аквапарк «Акваполис» на летних каникулах

В Пскове на летних каникулах аквапарк «Акваполис» посетили уже тысячи школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили арт-директор ТРК «Акваполис» Николай Королев.

По его словам, юные псковичи активно отдохнули в аквапарке и получили «незабываемые эмоции». «Аквапарк – это одно из лучших мест для отдыха на каникулах. Аквапарк «Акваполис» это: детский городок, водные горки и семейный слайд, бани и сауны на любой вкус, большая акватория бассейна, а также кафе и водный бар», - отметил Николай Королёв.

Подробнее об аквапарке - на сайте aqua.aquapolis60.ru. Телефон для справок 70-11-01.

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