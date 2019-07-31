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Общество

К празднованию 78-й годовщины зарождения партизанского движения готовится Дедовичский район

Дедовичский район готовится отпраздновать 78-ю годовщину с момента образования партизанского движения в Псковском области, а также первой годовщины со дня присвоения муниципалитету почетного звания «Край партизанской славы». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, мероприятия состоятся 1 августа в деревне Железница.

В частности, в 10:58 у памятного знака начнется минута молчания, в 11:00 состоится торжественный митинг с литией по погибшим воинам, а после нее – патриотическая акция «Территория памяти».

В 12:00 состоится одновременное исполнение песни «Катюша» среди жителей и гостей района, в 12:15 – праздничный концерт, на котором выступят солисты ансамбля «Рубеж» регионального УМВД РФ Андрей Максимов и Анатолий Орлов и коллективы художественной самодеятельности.

Также в рамках праздника на территории развернутся выставка современного оружия, предметов партизанского быта, полевая кухня, военно-полевая почта и фотовыставка «Летопись партизанского края».

До деревни Железница можно будет добраться бесплатно. В 9:30 из Дедович от площадки Советов отправится автобус, через десять минут он остановится на улице Бундзена, еще через пять — у районного центра досуга. Автобус сделает остановки у деревень Сосонка и Городовик. Обратно в Дедовичи он поедет в 13:30.

В Псковской области Дедовичский район стал первым муниципалитетом, которому было присвоено почетное звание «Край партизанской славы». 29 июня 2018 года глава региона Михаил Ведерников подписал соответствующий указ. 1 августа во время празднования 77-й годовщины зарождения партизанского движения состоялось торжественное вручение грамоты о присвоении звания.

Во времена Великой Отечественной войны Дедовичский район стал центром Партизанского края протяженностью 10 тысяч квадратных километров, который был образован 1 августа 1941 года. Именно из Партизанского края в марте 1941 года отправился первый продуктовый обоз из 161 подводы в блокадный Ленинград.

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