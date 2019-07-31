0
14:30
Почти полсотни детей покусали клещи в Псковской области с 24 по 30 июля
09:55
Как продать оружие государству объяснит гость ПАИ-live
21:40
Прекращены поиски мужчины, пропавшего возле озера Тоболки в Гдовском районе
15:45
Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
10:58
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
15:53
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
11:54
В Пскове установили владелицу поднятого дайверами со дна реки Великой кошелька
Еще новости
Происшествия

Более 60 тысяч рублей украл лжебанкир с карты псковички

В Псковском районе 34-летняя жительница деревни Борисовичи лишилась более 60 тысяч рублей из-за доверчивости, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что мошенники пытаются снять деньги с её карты, и чтобы их сохранить, предложил ей перевести деньги на новый счет, который для неё, якобы, открыт.

Псковичка выполнила все условия и перевела более 60 тысяч рублей на указанный счет. Когда женщина поняла, что её обманули, она обратилась за помощью в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Стражи порядка установили, что номер телефона, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Москве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Почти полсотни детей покусали клещи в Псковской области с 24 по 30 июля
31 июля 2019
Почти полсотни детей покусали клещи в Псковской области с 24 по 30 июля
Как продать оружие государству объяснит гость ПАИ-live
30 июля 2019
Как продать оружие государству объяснит гость ПАИ-live
Прекращены поиски мужчины, пропавшего возле озера Тоболки в Гдовском районе
29 июля 2019
Прекращены поиски мужчины, пропавшего возле озера Тоболки в Гдовском районе
Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
29 июля 2019
Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
29 июля 2019
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
27 июля 2019
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США 1
Еще один пожар произошел в Острове на улице 25 октября, где накануне погибли четыре человека
25 июля 2019
Еще один пожар произошел в Острове на улице 25 октября, где накануне погибли четыре человека
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
24 июля 2019
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу

Идет загрузка...