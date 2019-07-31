Более 60 тысяч рублей украл лжебанкир с карты псковички

14:59, 31 июля 2019, ПАИ

В Псковском районе 34-летняя жительница деревни Борисовичи лишилась более 60 тысяч рублей из-за доверчивости, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что мошенники пытаются снять деньги с её карты, и чтобы их сохранить, предложил ей перевести деньги на новый счет, который для неё, якобы, открыт.

Псковичка выполнила все условия и перевела более 60 тысяч рублей на указанный счет. Когда женщина поняла, что её обманули, она обратилась за помощью в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Стражи порядка установили, что номер телефона, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Москве.