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Общество

Около 60 тысяч рублей заплатил житель Гдовского района за избиение мужчины

В Гдовском районе приставы взыскали с местного жителя 58 тысяч 800 рублей компенсации за моральный вред. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Мужчина подал заявление в суд о взыскании жителя Гдовского района компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба в размере 55 тысяч рублей за избиение. В результате полученной от должника травмы, мужчина более трех недель провел в больнице.

Приставы предупредили должника, что если он не оплатит все вовремя, то с него будет взыскан еще и исполнительный сбор. Но тот не исполнил решение суда. Тогда приставы арестовали банковские счета должника и запретили ему выезд за пределы России.

В результате мужчина оплатил компенсацию и 3 тысячи 800 рублей исполнительного сбора.

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