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Общество

Поэты привезли на Священный холм под Изборском землю из различных городов России

Фото Псковского регионального отделения Союза писателей России

Участники фестиваля исторической поэзии «Словенское поле» привезли из различных городов России землю к «Священному холму единства и славы России» вблизи Старого Изборска, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Союза писателей России.

Накануне торжественного открытия фестиваля его участники посетили военно-исторический музей-заповедник в Острове и его филиал — комплекс «Островский укрепрайон» «Линии Сталина» рядом с деревней Холматка. Землю, привезенную с братского захоронения на «Линии Сталина» принесли к Священному холму от имени всех участников фестиваля. Также Ирина Алексеева из Московской области привезла землю с мемориала участникам битвы за Москву и с братской могилы защитников Перемиловской высоты.

Великолучанин Владимир Павлов привез землю из городов Торопец и Западная Двина Тверской области, Великих Лук. Смоленские поэты Владимир Королев и Любовь Сердечная привезли землю с могилы знаменосца Победы Героя Советского Союза Михаила Егорова, Мария Парамонова - с Пожарной площади из Твери, Ирина Толдовая — из Писательского городка в поселке Комарово под Санкт-Петербургом.

Белгородский поэт Галина Стручалина взяла горсть земли с Прохоровского поля, а петербургский поэт Марина Волкова - с Пискарёвского мемориального кладбища.

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