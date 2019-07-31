Поэты привезли на Священный холм под Изборском землю из различных городов России

15:59, 31 июля 2019, ПАИ

Участники фестиваля исторической поэзии «Словенское поле» привезли из различных городов России землю к «Священному холму единства и славы России» вблизи Старого Изборска, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Союза писателей России.

Накануне торжественного открытия фестиваля его участники посетили военно-исторический музей-заповедник в Острове и его филиал — комплекс «Островский укрепрайон» «Линии Сталина» рядом с деревней Холматка. Землю, привезенную с братского захоронения на «Линии Сталина» принесли к Священному холму от имени всех участников фестиваля. Также Ирина Алексеева из Московской области привезла землю с мемориала участникам битвы за Москву и с братской могилы защитников Перемиловской высоты.

Великолучанин Владимир Павлов привез землю из городов Торопец и Западная Двина Тверской области, Великих Лук. Смоленские поэты Владимир Королев и Любовь Сердечная привезли землю с могилы знаменосца Победы Героя Советского Союза Михаила Егорова, Мария Парамонова - с Пожарной площади из Твери, Ирина Толдовая — из Писательского городка в поселке Комарово под Санкт-Петербургом.

Белгородский поэт Галина Стручалина взяла горсть земли с Прохоровского поля, а петербургский поэт Марина Волкова - с Пискарёвского мемориального кладбища.