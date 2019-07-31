Около 100 спортсменов собрало первенство Псковской области по велоспорту

18:33, 31 июля 2019, ПАИ

В Островском районе на лыжероллерной трассе спортивно-оздоровительного центра «Юность» состоялось первенство Псковской области по велосипедному спорту, которое собрало около 100 участников. Соревнования были посвящены герою Советского Союза Клавдии Назаровой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре спортивной подготовки Псковской области.

Так, в индивидуальных гонках приняли участие 93 спортсмена. Среди девочек от 10 лет и моложе на дистанции 4,5 километра первое место заняла ученица детско-юношеской спортивной школы №3 Олеся Семенова. Среди мальчиков в этой группе победил Вячеслав Гунин из той же ДЮСШ.

В группе девочек от 11 до 12 лет с результатом 9:04 первой стала Екатерина Веселова из ДЮСШ №3. Среди мальчиков в этой группе победу одержал спортсмен центра спортивной подготовки Али Азиза с результатом 8:41.

В группе девочек от 13 до 14 лет на дистанции 9 километров первой стала Карина Козлова. Среди юношей в этой группе быстрее всех был Александр Никонов. Оба спортсмена представляют центр спортивной подготовки.

Спортсменка центра спортивной подготовки Виктория Степанова с результатом 17:00 стала первой среди девушек в категории от 15 лет и старше на дистанции 9 километров. Станислав Гусихин из ДЮСШ «Надежда» одержал победу среди юношей от 15 до 16 лет.

Среди мужчин от 19 до 34 лет на дистанции 13,5 километра первым финишировал Тимур Юнусов из Санкт-Петербурга со временем 21:19. В возрастной группе мужчины от 35 до 49 лет на дистанции 13,5 километров победу одержал пскович Андрей Сидоров с результатом 24:39. Среди ветеранов от 50 лет и старше первым стал Иван Михайлов из Порхова со временем 25:31.

В групповых гонках в возрастных группах девочек от 10 лет и моложе и мальчиков от 10 лет и моложе на дистанции 4,2 километра победу одержали Олеся Семенова и Вячеслав Гунин.

В группе девочек и мальчиков от 11 до 12 лет первыми стали воспитанница ДЮСШ №3 Екатерина Веселова и воспитанник центра спортивной подготовки Степан Поснов.

Среди девушек и юношей от 13 до 14 лет первыми финишировали Екатерина Журавлева из ДЮСШ №3 и Константин Лапин из центра спортивной подготовки.

В категории девушки от 15 лет и старше и юноши от 15 до 16 лет на дистанции 12,6 километра первыми стали Екатерина Степанова и Станислав Гусихин.

В старших возрастных группах на дистанции 25,5 километра победу одержали Тимур Юнусов с результатом 40:19, Андрей Сидоров — 44:26, Иван Михайлов — 45:53.