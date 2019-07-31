Шесть «черных кредиторов» выявлены в Псковской области

16:32, 31 июля 2019, ПАИ

В Псковской области за полгода отдел Северо-Западного главного управления Банка России по противодействию нелегальной деятельности выявил шесть «черных кредиторов». Всего в Северо-Западном федеральном округе за этот период были установлены 107 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые незаконно предоставляли займы частным лицам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

Отмечается, что больше всего нелегальных кредиторов в СЗФО было найдено в Санкт-Петербурге — 27, в Архангельской — 26 и Вологодской областях — 20.

Помимо этого, специалисты Банка России обнаружили 12 организаций с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей СЗФО. 8 таких организаций находились в Санкт-Петербурге, еще по две - в Калининградской и Вологодской областях.

Всего за полгода возбуждены 59 дел об административных правонарушениях и пять уголовных дел.

Заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров подчеркнул, что эффективно противодействовать нелегальным финансовым организациям, в том числе распространению их рекламы, позволяет тесное взаимодействие с прокуратурой, МВД, федеральной антимонопольной службой. Он отметил, что за полгода были приняты меры для пресечения более 40 фактов незаконной рекламы.

Одним из основных источников информации о нелегалах служат обращения граждан. Как отметила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Алина Газалова, граждане стали чаще информировать о подозрительных компаниях и подозрительной рекламе в банковской сфере.