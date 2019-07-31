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Общество

Николай Рассадин о судьбе «Пчёлки» в «Империале»: Ситуация пока не до конца понятна

Директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин не подтвердил информацию о скором закрытии магазина «Пчёлка», располагающегося в «Империале». В беседе с корресподентом Псковского агентства информации Николай Рассадин уточнил, что один из магазинов «Пчёлки» на улице Народной был закрыт, и сейчас там располагается магазин «Пятёрочка». «Во всех остальных магазинах ситуация пока не до конца понятна. Что касается «Империала», то пока там работает «Пчёлка», - сказал он.

В Пскове обсуждается тема закрытия торговой сети «Пчёлка» и ее уход из гипермаркета «Империал». Это одна из немногих сохранившихся местных сетей. Звучала информация о том, что ее помещения будут проданы X5 Retail Group, которая разместит в них магазины «Пятёрочка». 

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